FdI: Palermo, Orlando è il sindaco peggiore d'Italia

“I palermitani bocciano sonoramente Orlando e lo posizionano all'ultimo posto tra i sindaci d'Italia. La classifica pubblicata stamattina dal “Sole 24Ore” non dice nulla di nuovo sull’operato del primo cittadino di Palermo, ma conferma il totale disastro politico ai danni dei cittadini, che denunciamo da tempo. L’Amministrazione Orlando è una vergogna per la nostra città, ormai totalmente abbandonata dalle istituzioni locali, incapaci di comprendere le vere priorità e dare risposte alle persone. Palermo, una città unica per la sua storia e la sua cultura, merita di più. Dal canto nostro, Fratelli d’Italia è pronta ad offrire un’alternativa seria, credibile, coesa e concreta al fallimento portato avanti in questi anni dalla coalizione di Governo. La sinistra faccia i bagagli da Palazzo delle Aquile perché su questa lunga esperienza amministrativa sta per calare il sipario”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Carolina Varchi.