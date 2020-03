Ferragnez? Colmano il vuoto dell’Ue. Mes, Conte stia attento ai forconi

Fedez e la Ferragni li trovo insopportabili. Anzi, mi correggo, li trovavo insopportabili. Essendo un musicista a tempo perso, ho sempre pensato che il rap ed in particolare quello di Fedez, dal punto di vista musicale fossero senza senso. Per non parlare del vuoto cosmico che rappresenta questa generazione di influencer: gente furba che guadagna fiumi di denaro sulla stupidità e manipolabilità della gente. Inoltre ce li ritrovavamo dappertutto, ma che me ne fregava della cronaca puntuale del neonato dei Ferragnez!

Ora però non posso esimermi dal dire che li ammiro. Li ammiro perché riconosco (alla fine sono un onesto) che la loro mossa di donare del denaro per allestire nuovi posti letto per la ventilazione assistita seguita dalla campagna di donazioni private da parte della loro fanbase ha dato indiscutibilmente il via alla gara di solidarietà, in un crescendo che ha portato a colmare in parte le lacune del nostro sistema sanitario imposte da due decenni di tagli alle spese, come da diktat europeo.

E qui arriviamo al punto. In una riflessione condivisa su facebook con gli amici, avevo detto che la piaga del covid-19 avrebbe avuto anche dei risvolti positivi, uno su tutti il poter testare se la macchina anti epidemiologica mondiale funzionasse. Un test che non era mai stato fatto sul serio. Oggi è chiaro a tutti che tale macchina non solo non funzioni ma che probabilmente non esista affatto. Ha anche messo in luce la totale inutilità dell'Unione Europea, un'unione di stati che perseguono meschinamente ognuno i propri piccoli interessi dietro un paravento progettato per attuare nella realtà quasi esclusivamente gli interessi della grande finanza.

L'Unione Europea nella sua attuale declinazione altro non è che l'ennesimo crimine nei confronti dell'umanità di matrice tedesca, bisogna avere il coraggio di dirlo senza vergognarsene, ora più che mai. Il vizietto della supremazia i tedeschi ce l'hanno ancora, hanno creato un lager questa volta finanziario co-gestito da kapò francesi, in questo doppiamente vigliacchi se pensiamo alla storia recente. Così come vigliacchi sono tanti dei nostri politici che si sono prostituiti a questa nuova forma di nazismo per vantaggi esclusivamente personali. Storia già vista a cavallo degli anni '40, ricordate?

Non si abbia timore a dirlo: i tedeschi con le loro imposizioni sono direttamente responsabili di qualche migliaio di nostri morti che a causa dei tagli imposti non hanno potuto trovare posto negli ospedali mentre soffocavano. Qualche migliaio di morti tra i bambini lo avevano fatto anche in Grecia, ridotta alla fame dal loro commissariamento. Un'unione che quando è scoppiata l'epidemia in Italia ha pensato bene di produrre filmati sulla pizza al catarro, a sequestrate le nostre forniture mediche e impedendo il sorvolo del territorio agli aerei militari russi con gli aiuti umanitari, mettendo contestualmente i puntini sulle i precisando che qualora avessimo ricevuto degli aiuti essi sarebbero stati solamente dei prestiti, da ripagare con gli interessi.

Un'unione comandata da burocrati imbecilli che invece di pensare alle cose che contano come i piani di contenimento epidemiologico ha preferito trastullarsi con lo spread, il collare borchiato che ci hanno messo al collo costringendoci con l'Euro a sottoscrivere debito su debito mettendoci al contempo nella condizione di non poterlo mai ripagare a causa dei tagli imposti al nostro sviluppo economico. Questi euro burocrati ed euro governanti sono così stupidi che pur avendo sotto gli occhi l'errore clamoroso commesso dal governo italiano nel mettere in atto le misure di contenimento con gravissimo e colpevole ritardo, hanno finito per commettere lo stesso errore perché erano troppo impegnati a ridere di noi e a progettare sgradevoli sgambetti.

Se Conte avesse le palle e volesse dimostrare di non essere il lacchè degli euronazisti, dovrebbe andare in Europa non a chiedere flessibilità, ma ad informare per mera cortesia diplomatica che l'Italia prenderà anche in autonomia qualsiasi misura necessaria per risollevare la propria economia, in una logica nostrana del "whatever it takes". Se Conte sotto la direzione europea dovesse accedere al MES per l'ottenimento degli aiuti a debito mentre il parlamento nelle sue funzioni è de-facto sospeso e mentre la gente non avrebbe modo di scendere in strada a protestare perchè agli arresti domiciliari, non solo sarebbe un vigliacco ma si meriterebbe che l'intero paese venisse messo a ferro e fuoco dalla tanto odiata plebe. Lo scrivo in maiuscolo, conscio del rischio del reato di vilipendio: SAREBBE UN VIGLIACCO.

Perchè diciamocelo chiaro e senza mezzi termini: le contromisure contenute nel decreto salva-Italia sono delle sonore prese per il culo, esse sono la radiografia di un governo schiavo delle regole tedesche anche in un momento critico come questo. Mentre gli altri paesi stanziano centinaia di miliardi in helicopter money e sospensioni fiscali, Conte elargisce 600 euro una tantum solo a pochissime persone (che non possono ottenere perché il sito dell'INPS non funziona) e postpone il pagamento delle tasse di qualche giorno. Nel frattempo la sua incapace amministrazione non è ancora riuscita a distribuire le mascherine agli operatori sanitari, mentre lui cincischia su facebook in fascia notturna, CHE VERGOGNA! Quello che succederà nei prossimi giorni con Conte e l'Europa lo vedremo, nel frattempo non mi stupirei se molti italiani stessero già affilando i coltelli, dopo tutto sono chiusi in casa e non avrebbero modo migliore per impiegare il proprio tempo.