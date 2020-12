Mara Carfagna ricoverata per polmonite. "Non è Coronavirus"

La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, e' ricoverata da mercoledi' scorso in un ospedale romano per accertamenti. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo si apprende da fonti vicine alla parlamentare azzurra. A Carfagna e' stata diagnosticata una polmonite non collegata al Covid-19, riferiscono le stesse fonti.

FI, Giro a Carfagna: "Mara sei una roccia e vincerai questa sfida"

“Mara sei una roccia e guarirai presto. Un grande abbraccio a te, donna e mamma che vincerà anche questa battaglia. Ad Alessandro il nostro sostegno da ora”. Lo dichiara in una nota Francesco Giro, senatore FI e segretario di Presidenza a Palazzo Madama