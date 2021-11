Fi: "Il governo difenda l'asset. Vivendi lasci lavorare Gubitosi..."

Tim, D'Attis (Forza Italia): "A noi interessa lasciare fuori dal mercato la infrastruttura"



"Credo che il governo possa e debba fare ancora di più per difendere l'asset Tim". Lo afferma ad Affaritaliani.it il deputato di Forza Italia Mauro D'Attis (membro della Commissione Bilancio della Camera), commentando con la proposta d'acquisto da parte di Kkr, il fondo infrastrutturale americano. "La mia è una visione oggettiva, abbiamo gli strumenti per difendere un asset italiano e soprattutto la infrastruttura, facciamolo".

Secondo l'esponente di Forza Italia, "politicamente abbiamo la necessità di alzare argini a difesa di Tim, ma vale anche per il resto. E io ricordo che sono stato in campo nella richiesta di attivazione del Golden Power nel caso Mediobanca".

Per quanto riguarda le critiche in particolare di Vivendi, al ceo di Tim Luigi Gubitosi, D'Attis afferma: "Il mercato fa il mercato e quindi è legittima la critica di Vivendi ma è anche vero che Gubitosi deve poter esercitare il suo ruolo. A noi interessa lasciare fuori dal mercato la infrastruttura che deve essere dello Stato per questo aspettiamo le evoluzioni compreso l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti".