Inchiesta Fan Page,Fidanza una vergogna per Fratelli d’Italia e il paese

Senza se e senza ma è una vergogna quello che si è visto nello scoop fatto da fan page.it nel mondo della destra milanese.

Barone nero, saluti fascisti e altro, attacchi a giornalisti attaccati dalla estrema destra, pagamenti in nero con lavatrici pronti a regolare il tutto. In un’inchiesta vera, una delle poche che ancora danno senso alla parola giornalista, è troppo evidente l’eccesso verbale e di comportamento di molti , ma in particolare di un europarlamentare come l’onorevole capogruppo del partito Carlo Fidanza.

Chi ha visto il servizio, ed è di destra, non puo’ non vergognarsi di quello che è stato presentato. Ma in questo marciume, che dovrebbe ricadere su un partito serio come Fratelli d’Italia, se ne puo’ uscire con forza e con onore.

I rigurgiti fascisti sono una minoranza minimale nel mondo del centro destra progressista ma, le parole, come direbbe Greta Turberg sono solo un “bla bla bla “ se non vengono seguite da azioni concrete e forti.

E alla vigilia del voto Giorgia Meloni ha in mano una carta formidabile da giocare per far capire davvero cosa significa, oggi, essere di centrodestra e soprattutto di Fratelli d’Italia.

Basta che faccia tre semplici azioni. La prima rivedere il videotrasmesso da La 7 nella passata serata.La seconda indire una conferenza stampa. Terzo mandare a casa l’europarlamentare Carlo Fidanza dicendo in maniera chiara che chi parla di fascismo, di razzismo, di conti in nero e di altro non puo’ e non avrà mai più spazio in un partito fatto di gente seria, corretta , amante dell’Italia.

Senza se e senza ma.

Forza Giorgia Meloni faccia capire al paese che il suo partito ha tagliato tutti i legami con i sogni fascisti. Per lei è un obbligo ma pure un’opportunità.