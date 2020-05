Fiducia in Conte in rialzo al 65%. Il sondaggio che scuote il Palazzo

Fase 2 ancora tutta da capire con il rischio di un nuovo incremento dei contagi. Lite tra governo e Regioni. Europa lontana e contraddittoria. Pil in caduta libera e boom di cassa integrazione e aziende in crisi. Soldi che non arrivano con molte banche che frenano. Di fronte a questo scenario qualsiasi presidente del Consiglio vedrebbe il proprio consenso in discesa. Inesorabile. E invece no. Secondo il 'Cruscotto della settimana' della Ipsos di Nando Pagnoncelli, la fiducia nel premier risulta incredibilmente in salita di un punto al 65% (livello record, anche su scala europea e mondiale). Tutto ciò mentre il gradimento nell'esecutivo è invece in calo di un punto al 60%.



Tra i leader politici, dietro Conte, nettamente medaglia d'oro, in seconda posizione c'è Giorgia Meloni stabile con il 36%. Al terzo posto, stabile, Matteo Salvini con il 31%. Seguono Luigi Di Maio con il 27% (-1), Nicola Zingaretti con il 25% (-1), Silvio Berlusconi con il 23% (stabile), Vito Crimi con il 21% (-2) e ultimo Matteo Renzi con il 12% (stabile).



Tra i partiti recupera leggermente la Lega (24,7% e +0,3), Pd in calo al 20,6% (-0,3), giù anche il M5S al 18,6% (-0,4), in rialzo Fratelli d'Italia con 15,3% (+0,5). Forza Italia conferma il trend in risalita al 7,6% (+0,4) mentre Italia Viva perde lo 0,4 al 3,1%.



Il 29% (+2) degli italiani - secondo i dati del sondaggio Ipsos - ha fiducia nell'Unione europea e il 54% (+1) preferisce la permanenza nell'Euro al ritorno a una moneta nazionale.



Per quanto riguarda i provvedimenti in campo economico, il 45% (-1) pensa che la priorità del governo debbano essere misure di sostegno per famiglie e singole persone. Il 43% (-1) del campione, invece, ritiene che la priorità sia il sostegno alle imprese e alle attività economiche.