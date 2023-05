Firenze, Nardella e le quattro multe alla moglie cancellate. Sparite nel nulla

Firenze, multe archiviate alla moglie del sindaco: "Scarsa trasparenza"

Esplode il caso multe a Firenze, ben quattro verbali fatti alla moglie del sindaco Dario Nardella sono stati cancellati, senza che nessuno ne avesse mai fatto richiesta. L'iniziativa - stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano - l'avrebbe presa la Polizia municipale, senza un ricorso da parte degli interessati. Le multe si riferiscono in tre casi alle giornate dell'8 e dell'11 novembre 2020 e, in un caso, a quella del 24 novembre 2021. C’è anche un quinto verbale, risalente al 1° dicembre 2020, che al momento risulta in essere, sebbene ancora non pagato. Il Fatto ha così potuto ricostruire, nel dettaglio, la vicenda che ha portato alle veementi proteste da parte del consigliere comunale gigliato di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi, incatenatosi alcuni giorni fa davanti la sede di Palazzo Vecchio in protesta con la "scarsa trasparenza" degli uffici comunali.

Una vicenda che, sebbene i due casi siano imparagonabili – prosegue il Fatto - ha ricordato le polemiche scoppiate nel 2014 a Roma attorno alla Panda dell'allora sindaco Ignazio Marino, allora aspramente criticato proprio da Nardella. Il Comune di Firenze ha spiegato che "queste tre sanzioni sono relative al periodo della pandemia che ha visto la proroga delle validità dei permessi sulla base del decreto legge 125/2020 e che ha riguardato 1.213 verbali, quindi un'ampia platea dei cittadini". Finora i nomi di Nardella e consorte non erano emersi, anche perché Palazzo Vecchio si è sempre trincerato dietro il diritto alla privacy. Fonti vicine al sindaco ribadiscono che però tutto è avvenuto regolarmente.