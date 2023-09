Foggia, D'Attis (FI) numero 2 dell'Antimafia candida il parente di un boss

Foggia, il candidato sindaco parente di un boos. Scoppia la bufera per al scelta di Forza Italia

Forza Italia ha scelto il suo candidato sindaco per Foggia, ma si tratta del parente di un boss ucciso e scoppia il caso. Il comune pugliese infatti era stato sciolto per mafia nel 2021 e la decisione presa dal partito di Tajani innesca le polemiche. Due candidati alla carica di sindaco (Raffaele Di Mauro e Giuseppe Mainiero) - si legge su Il Fatto Quotidiano - hanno parentele con persone legate ai clan. Il lato più incredibile della storia, però, è un altro: a candidare per il centrodestra, per le elezioni di ottobre, l’avvocato Raffaele Di Mauro è anche la segreteria regionale di Forza Italia, guidata da Mauro D’Attis, vice presidente della commissione nazionale antimafia.

"La notizia non esiste" replica D’Attis, "è una parentela di rimbalzo, che lui non ha mai frequentato. La commissione antimafia valuterà tutti i profili dei candidati, incluso quello di Di Mauro” ribatte D'Attis. "Forza Italia non ha candidato un mafioso, o un paramafioso". Ma è una questione di opportunità e lo dimostra il fatto che se ne discute. E se ne discuterà ancora.