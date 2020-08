Forza Italia, cresce il fronte del no. Contrari anche Brunetta e Polverini

"Ci sarà un comitato di presidenza del partito che deciderà la linea ufficiale. Tra di noi ci sono diverse posizioni, è ovvio che sia così perché non siamo una caserma. Si sapeva, molti di noi hanno raccolto le firme in Parlamento". Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani risponde così alla domanda di Affaritaliani.it su come voterà al referendum confermativo del taglio dei parlamentari del 20-21 settembre. Intanto, però, tra gli azzurri cresce il fronte del no. Contro la riduzione degli eletti tanto cara ai grillini anche Renato Brunetta e Renata Polverini.

Referendum: Brunetta, votare No per indebolire il governo - "Salvini, Meloni e Berlusconi si rendono conto che con il No al Referendum hanno in mano la partita? Al centrodestra converrebbe il No per fare definitivamente i conti con i grillini. Con la sconfitta dei 5 stelle sul loro stesso terreno si riuscirebbe a indebolire il governo Conte in maniera decisiva". Lo afferma il parlamentare di FI Renato Brunetta in un'intervista a "La Stampa". "Votare no significa accreditarsi come una forza non populista. Un centrodestra che salvasse la democrazia parlamentare e la Costituzione in Italia sarebbe fortemente credibile dal punto di vista istituzionale per governare ed eleggere il Presidente della Repubblica", rileva Brunetta. "Il centrodestra ha in mano il match point. Se prevale il No si puo' votare domani", sottolinea Brunetta. "Non c'e' alcun cambiamento costituzionale e si puo' tornare alle urne in caso di crisi di governo, quando il presidente della Repubblica lo ritiene opportuno. E' quanto chiediamo insieme da un anno".

Referendum: Polverini (FI), centrodestra voti no - "Ridurre le Camere a camerette impoverira' la democrazia senza arricchire gli italiani e rendera' il Parlamento sempre piu' succube delle lobbies e delle segreterie dei partiti. Il centrodestra sul Referendum andrebbe schierato con forza per il "NO", non solo per coerenza rispetto al suo ruolo di opposizione ma anche per per troncare definitivamente la liaison tra la Lega ed i Cinquestelle e dare forza e credibilita' alla proposta presidenzialista altrimenti insostenibile con un Parlamento indebolito". Lo afferma Renata Polverini, deputata di Forza Italia. "La riforma imposta da Casaleggio & Associati - prosegue - e' soltanto demagogica e rappresenta un grave vulnus per le nostre Istituzioni e per interi territori: basti pensare alla penalizzazione della rappresentanza che subiranno regioni come l'Umbria o la Basilicata (che passeranno da sette a tre senatori) o alla sperequazione tra il Trentino Alto Adige e la Sardegna (la prima avra' un seggio ogni 160 mila abitanti, la seconda uno ogni 320 mila...!) o, ancora, ai riflessi che il taglio produrra' sulla soglia di sbarramento che, per esempio, in regioni come la Liguria arrivera', di fatto, al venti per cento. Resto sorpresa - aggiunge Polverini - di fronte a tanti "ni" che sento timidamente pronunciare nel centrodestra: qualcuno dovrebbe spiegare ai nostri elettori, infatti, perche' mentre si annunciano continue "spallate" al Governo in carica non si voglia poi approfittare della migliore delle occasioni per far scoppiare le evidenti contraddizioni interne alla maggioranza".

REFERENDUM. CASINI: SE VINCE SÌ INTERI TERRITORI SENZA RAPPRESENTANZA - "Capisco la ragione per cui i 5 Stelle ritengono prioritario l'obiettivo della riduzione del numero dei parlamentari: lo fanno per una ragione simbolica evidente, anche se tutto l'impianto antipolitico che avevano costruito e' stato smantellato da loro stessi (basti pensare al limite dei mandati). Questa pero' non e' una riforma, ma una finzione e la Costituzione e' una cosa seria che non puo' essere abbattuta a colpi di piccone per compiacere campagne demagogiche. Ho votato No in Parlamento piu' volte e constato con soddisfazione che oggi i ripensamenti si moltiplicano. Questo Parlamento ridotto non funzionera' e interi territori saranno privati della rappresentanza. Per questo la prevedibile vittoria del Si' non puo' oscurare le ragioni ideali e politiche di tante motivate perplessita' costituzionali". Lo scrive Pier Ferdinando Casini sul suo profilo Facebook.