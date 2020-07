Forza Italia: disobbedienza fiscale. "Il governo è miope e insensibile"

“Di fronte a un governo miope e insensibile alle difficoltà oggettive di chi deve fare tutti i giorni i conti con una crisi tremenda causata dalla pandemia da Covid-19 l’unica alternativa è la disobbedienza fiscale. Le associazioni sindacali dei commercialisti con coraggio e coerenza hanno annunciato delle iniziative, l’auspicio è che lunedì prossimo nessuno ottemperi agli obblighi delle scadenze”. Lo dichiara, in una nota, Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia.



“Uno Stato democraticamente maturo - prosegue - deve essere anche Stato leale, corretto, onesto ed equo con i propri contribuenti, se ciò non accade è bene che questi prendano in considerazione ogni opportunità, anche quella di non pagare le tasse. Forse, solo a seguito di una vera e propria rivolta pacifica del buonsenso chi governa sarà costretto ad aprire gli occhi e a fare i conti con la realtà. In modo incomprensibile il governo ha respinto tutti gli emendamenti di Forza Italia volti a prorogare le scadenze fiscali alla fine del 2020, ora - conclude Giacomoni - speriamo che almeno ascoltino la protesta pacifica posta in essere dai commercialisti e da tutti i contribuenti”.