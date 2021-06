Forza Italia, Gelmini vicina all'addio. Pronta l'alleanza con il Pd

Mariastella Gelmini si conferma sempre più lontana dal Centrodestra e da Silvio Berlusconi. "Una decisione come quella di federarci con la Lega non puo' essere il frutto di un'operazione fulminea, ma deve essere discussa, approfondita e valutata con attenzione all'interno degli organismi di partito: serve tempo, coinvolgimento e riflessione". Così la ministra per gli Affari regionali, interpellata telefonicamente dall'ANSA sulla federazione del centrodestra, boccia la proposta di Matteo Salvini. "Sul merito ho gia' espresso le mie forti perplessita'. Penso che la storia, i valori e l'identita' di FI vadano difesi e rilanciati, non annacquati in soggetti nuovi o in eventuali fusioni a freddo, anche nell'interesse della coalizione di centrodestra".

Gelmini chiama, Carfagna risponde. Secondo la ministra per il Sud e la Coesione territoriale un'operazione politica come quella che sta avvenendo con la federazione fra Forza Italia e Lega "non si fa con un blitz: proprio perche' destinata a cambiare i connotati del centrodestra, non si puo' fare con un tweet, o con un'intervista". Parlando nel corso del convegno "Forum in masseria", l'esponente dell'esecutivo ha ricordato che "il Popolo della liberta', di fatto, ha fallito quindi anche una operazione di unificazione come quella portata avanti da Berlusconi e' fallita. Chi si candida ad essere federatore, non deve spaccare". In questo senso, "non vorrei che questa fosse una operazione per trasformare Forza Italia in Forza Lega", ha concluso Carfagna.

Carfagna è sempre più vicina al passaggio con Coraggio Italia di Toti e Brugnaro, mentre per Gelmini l'ipotesi più probabile è quella di un addio a Forza Italia per cercare un'alleanza con il Pd di Enrico Letta.