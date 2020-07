Ue, Forza Italia 'punge' Lega e FdI: "Con i sovranisti 0 euro all'Italia"

No a un nuovo statalismo assistenziale e sì invece agli investimenti. Sestino Giaocomoni, deputato di Forza Italia e tra i più stretti consiglieri di Silvio Berlusconi, interpellato da Affaritaliani.it, non ha dubbi sul fatto che sia questa la bussola che deve orientare le risorse incassate dall’Italia a Bruxelles. Ma il vicepresidente della commissione Finanze e neopresidente della commissione di Vigilanza di Cdp riflette anche sul fatto che “se all’ultimo Consiglio europeo ciascuno Stato si fosse comportato secondo una logica sovranista, oggi non avremmo i 209 miliardi che ci servono per ripartire”.

Giacomoni, l’Italia, appunto, porta a casa 209 miliardi tra prestiti e sussidi. Come vanno impiegati?

Per decidere come impiegarli bisognerebbe avere una visione di futuro, un progetto per lo sviluppo e per la rinascita del Paese, un’idea di dove andare e questo governo, a causa delle divisioni della maggioranza non ha una visione coerente del futuro della nazione. Noi ci auguriamo che queste risorse non creino nuovo statalismo assistenziale, ma che al contrario si trasformino in investimenti capaci di creare sviluppo, benessere e soprattutto lavoro. L’Italia non può permettersi di sprecare questa occasione.

L’ipotesi di una bicamerale aperta alle opposizioni per la gestione vi trova d’accordo?

Non solo ci trova d’accordo, ma siamo stati noi di Forza Italia i primi a proporla e consideriamo l’apertura a questa ipotesi da parte della maggioranza come un primo segnale di maturità e di effettivo coinvolgimento delle opposizioni. Le riforme da predisporre sono tante, strutturali e per certi aspetti impopolari. Solo la più ampia condivisione in Parlamento renderà tutto questo possibile. Lo dobbiamo ai nostri figli.

Nel centrodestra i più critici sono stati sin dall’inizio e sono ancora i leghisti. In cosa sbaglia secondo lei il partito di Salvini nell’approccio con l’Europa?

Non credo spetti a me esprimere giudizi su ciò che avviene in casa altrui. L’unica cosa che mi sento di dire è che senza Europa ci saremmo trovati tutti in una situazione disastrosa. Nessuno Stato, neanche la Germania, avrebbe avuto le capacità di far fronte da solo alla crisi economica causata dal Covid19. Gli interventi decisi dalla Bce e dagli altri organismi europei, sono l’esempio lampante del fatto che uniti siamo più forti. Noi non siamo mai stati e mai saremo antieuropei. A tal proposito vorrei ricordare un aspetto importante.

Quale?

Che Forza Italia è un partito fondatore del partito popolare europeo, è una sua componente importantissima, il presidente Silvio Berlusconi è uno dei leader più ascoltati di quella che è la prima famiglia politica europea. Continueremo a batterci per un’Europa diversa, più vicina ai bisogni dei cittadini, ma sappiamo bene che non esiste un’alternativa. Proprio per questo sarebbe opportuno ripensare l’Unione in senso più federale, avendo come obiettivo gli Stati Uniti d’Europa.

Il Consiglio europeo straordinario sul Recovery fund segna un punto di svolta per la stessa Ue. Crede che i sovranisti stiano perdendo terreno?

Se all’ultimo Consiglio europeo ciascuno Stato si fosse comportato secondo una logica sovranista, oggi non avremmo i 209 miliardi che ci servono per ripartire. Al contrario, per fortuna si è capito quanto le nostre economie siano correlate e quanto il bene di ciascuno coincida con il bene di tutti.

Intanto, il prossimo appuntamento in Parlamento sarà con lo scostamento di bilancio. Forza Italia ha intenzione di votarlo? A quali condizioni?

La domanda non è cosa intenda fare Forza Italia, ma cosa voglia fare il governo con quello scostamento di bilancio. Di fronte a un esecutivo che ha dato prova di non saper programmare, né affrontare nel migliore dei modi l’emergenza, la cautela è d’obbligo, visto che gli 80 miliardi finora impegnati non hanno prodotto alcun risultato concreto. Il nostro movimento sceglierà negli interessi degli italiani, ma per scegliere abbiamo bisogno di capire quali sono i piani del governo.

Come finirà invece la partita sul Mes?

Questo lo deve chiedere a Giuseppe Conte e alla sua maggioranza. Spetta a loro decidere. Noi abbiamo avuto una posizione chiara sin dall’inizio: è assurdo rinunciare a questi soldi a costo quasi zero, che potrebbero essere molto utili per potenziare e riformare la sanità italiana, messe a dura prova dall’emergenza Covid19, per salvare vite umane, fare investimenti al Sud e assumere più personale sanitario. Peraltro non si capisce perché i soldi del Mes non vadano bene mentre quelli del Recovery Fund sì. Le condizionalità del Recovery Fund non mi sembrano minori di quelle per il Mes.

Rispetto a una proroga dello stato d’emergenza il suo partito come si pone?

Il tema non è lo stato di emergenza in sé, il tema è che temiamo che prorogare lo stato di emergenza sia uno schermo per coprire le divisioni della maggioranza e una scusa per tenere fuori il Parlamento e dunque i cittadini dalle decisioni che contano.



Guardando al centrodestra, Forza Italia ha maggiori affinità con la Lega o con Fratelli d'Italia?

Dipende. Sulla vicenda del Recovery Fund la linea di Fratelli d’Italia non era poi così lontana dalla nostra. Su altre questioni, invece, ci siamo trovati più con la Lega. La verità è che il centrodestra non è un partito unico, ma una coalizione tra componenti diverse, ciascuna con la propria identità, ma siamo profondamente uniti da un buon progetto per l’Italia. Noi siamo i liberali, i cattolici, gli europeisti, i garantisti. Senza di noi non esiste un centro-destra vincente e credibile.

Intanto, tre senatori di Forza Italia sono passati al gruppo Misto. In un momento in cui persino da uno storico rivale come Romano Prodi arriva un’apertura nei confronti di Berlusconi, come si spiega questa emorragia?

E’ una non-notizia: in realtà i senatori che cita non erano più in Forza Italia da un pezzo, avevano scelto strade diverse. Sono dispiaciuto umanamente, ma ciascuno è libero di fare le sue scelte. Tra l'altro, tre parlamentari su 160 non li definirei un’emorragia. Le posso assicurare comunque che i gruppi parlamentari sono compatti intorno al presidente Berlusconi.

Dica la verità, questi movimenti al centro sono legati all’esigenza di puntellare la maggioranza traballante che sostiene Conte?

Questo lo dovrebbe chiedere ai tre senatori. Di certo, la cosa non ci riguarda e non ci interessa e tre senatori comunque non bastano a cambiare gli equilibri a Palazzo Madama.