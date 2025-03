Pnrr, Foti nega i ritardi: "Lo slittamento dei termini? Decisione della Commissione Ue"

Pnrr: Foti, "sullo slittamento la riflessione deve essere della UE"

“Siamo in una situazione delicata perché se iniziamo a parlare di slittamento, si bloccano tutti i cantieri. Penso che sia una riflessione che debba fare l’Ue ma senza istanze di parte, perché prende atto delle difficoltò che in questo momento ci sono". Lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti intervistato da Bruno Vespa al Forum in Masseria a Saturnia. "Sotto il profilo delle materie prime ci sono situazioni di movimento che portano a prezzi superiori alle medie degli ultimi 5 anni”, ha aggiunto il ministro.

Il Green Deal “è stata una macchina perfetta nella sua interpretazione ideologica ma che se applicata in senso pratico porta l’Europa a diventare giardinetto per anziani”. Lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti intervistato da Bruno Vespa al Forum in Masseria a Saturnia.

Rispetto al Pnrr "siamo al 52% di quanto abbiamo ricevuto, sicuramente va accelerata, non dimentichiamoci che vi è stata una situazione di programmazione anche forse più lunga del previsto e che solo oggi gli interventi iniziano ad andare a terra e quindi la messa a terra degli interventi necessariamente comporta e si trascina la spesa". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti a margine del Forum in Masseria a Saturnia.

Ue: Foti, "basta ideologie, cambi passo con la Bussola della competitività"

“È indubbio che l’Europa oggi deve decidere urgentemente di cambiare passo. Alcune iniziative sono state assunte: la ‘Bussola della competitività’ è stata scelta bene anche nel nome, perché finalmente si dice che l’Ue può avere una bussola, visto che negli ultimi anni ha rincorso più un’impostazione ideologica che un’impostazione realistica di tipo industriale”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti intervistato da Bruno Vespa al Forum in Masseria a Saturnia.

Ue: Foti, "far aderire Balcani ovest e non lasciarli a Cina"

"Sul tema dei Balcani, sul piano politico, la prima risposta sarebbe quella di far aderire i Balcani occidentali. Lasciare dei Paesi ai margini vorrebbe dire consegnarli alla Cina e averla in casa. È un tema di strategia di politica europea. In questi anni si è coltivata un’ideologia di Europa".

Ue: Foti, "per competitività abbattere carico burocratico inutile"

"Il Clean Industrial Deal può contribuire alla competitività anche se ha una scadenza al 2026. Penso che la prima forma di competitività sia abbattere tutto il carico burocratico inutile”.