Fratelli d'Italia in piazza il 2 giugno.Salvini: mettiamo da parte le bandiere

Fratelli d'Italia organizza una mobilitazione per il 2 giugno, Festa della Repubblica, per dare voce a tutti i cittadini italiani nel rispetto delle regole, aperta all'apporto di tutto il centrodestra. Così ha stabilito l'esecutivo di Fratelli d'Italia che si è riunito oggi in videoconferenza.

Salvini: in piazza per italiani. Da parte interessi partito - "A noi interessa dare voce, tutti insieme, agli italiani in difficolta', mettiamo da parte gli interessi e le bandiere di partito." Cosi' il segretario della Lega Matteo Salvini, parla della manifestazione di piazza del 2 giugno.