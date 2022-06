Sondaggi, Meloni record. FdI vola al 22,7%. Più la attaccano più sale

Sondaggi, Lega crolla al 15,2%



Più l'attaccano, più sale. Più la criticano, più cresce. Giorgia Meloni è sempre più forte e dopo il boom alle elezioni amministrative cresce ancora nei sondaggi e si conferma alla guida della prima forza politica italiana. Gli attacchi le fanno guadagnare voti, come quello di qualche giorno fa di Elly Schlein ("No cara Giorgia, non si governa con l'odio").

Fratelli d’Italia tocca un nuovo record e diventa primo con il 22,7%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Continua il duello al vertice tra il Pd e Fratelli d’Italia, anche dopo le elezioni comunali, che hanno visto questi due partiti prevalere sugli altri, confermando così i sondaggi.



A trarre il maggior vantaggio, però, è stata la formazione di Giorgia Meloni, che cresce a un livello mai toccato finora, il 22,7%, e supera, anche se di un solo decimale, il Pd, anche se in quest’ultimo mettiamo Articolo 1.



Altro record, ma negativo, per la Lega, che crolla al 15,2%, la percentuale peggiore dall’inizio del 2018. Molto male anche il Movimento 5 Stelle, che arriva al 12,3%. Anche in questo caso si tratta di una percentuale che non veniva toccata da molto tempo, una decima d’anni nel caso della formazione pentastellata.



Tra gli altri partiti si registra la stabilità di Forza Italia, all’8,1%, e un aumento per la federazione tra Azione e +Europa, che arrivano al 4,9%. Al centro su anche Italia Viva, ora al 2,9%, mentre Sinistra Italiana e Verdi, invece, scendono sotto il 4%, al 3,7%.