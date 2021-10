G20, Speranza: "Priorità vaccinare. Entro il 2022 coperto il 70% del mondo"

G20, Speranza: "Rafforzare la campagna vaccinale nel mondo"

Vaccini al centro del G20 Finanza-Salute. "La priorità è rafforzare la campagna delle vaccinazioni nel mondo", ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza. Alla vigilia del summit dei capi di Stato "c'è un impegno di tutti i paesi del G20 ad intervenire con un sostegno economico molto forte per sostenere i paesi più vulnerabili", ha ricordato Speranza. "Il 40% della popolazione mondiale entro la fine del 2021 sarà vaccinata e il 70% entro la metà del 2022", ha riferito il ministro al G20 assieme al ministro dell'Economia, Daniele Franco. "A chi protesta rispondiamo con l'evidenza della scienza", ha aggiunto.

Per quanto riguarda i brevetti dei vaccini, sottolinea Speranza, "ci sarà ancora una discussione da proseguire. Quello che è certo è che noi vogliamo favorire un trasferimento tecnologico anche in paesi che oggi non hanno una dotazione sufficiente. Oggi nell'immediato la prima necessità è di portare le dosi nei paesi più deboli. Il secondo grande obiettivo sarà trasferire tecnologica. Fare vaccini non è semplice in ogni angolo del mondo e necessita di un trasferimento tecnologico a cui noi siamo impegnati", sottolinea il ministro. "In questo momento i dati dell'Italia sono tra i numeri bassi più bassi in Europa. La Germania ha fatto poche ore fa 28 mila casi positivi in un solo giorno. Non c'è dubbio che i numeri sono in crescita anche Italia e questo ci richiede massima attenzione e massima cautela", ha concluso il ministro Speranza.