Cybersecurity, Gasparri presiede società: Senato all'oscuro. Seggio a rischio?

"Dal 2021 Gasparri è a capo di una società di cybersicurezza, ma non lo ha comunicato al Senato"

Maurizio Gasparri, recentemente designato capogruppo di Forza Italia al Senato, è presidente della Cyberealm Srl, società con sede a Milano specializzata in sicurezza informatica, dal 2021. Tuttavia, non ha mai provveduto a dichiarare questa posizione agli uffici di Palazzo Madama, come sarebbe obbligato a fare. Ciò lo espone attualmente al rischio di essere decaduto dal suo seggio, come riportato dal quotidiano La Notizia, che ha anticipato i dettagli di un prossimo episodio di Report.

Il quotidiano rivela che la Cyberealm opera nell'erogazione di servizi noti come "managed security service provider," concentrandosi sulla cybersicurezza. Tra i potenziali clienti figurerebbe anche lo Stato, evidenziato dal fatto che la società ha partecipato, nel luglio precedente, alla presentazione di una piattaforma software per l'analisi dati presso l'Agenzia delle Dogane a Roma, agendo come "portatore di interessi."

Il ruolo di Gasparri, secondo lo statuto, include la responsabilità di "verificare il potenziale interesse di operatori pubblici e privati nell’acquisizione di tali servizi," il che implicherebbe una sorta di promozione dell'azienda con la pubblica amministrazione.

Tali circostanze solleverebbero una significativa questione di opportunità, che potrebbe spiegare sia la decisione di Gasparri di rinunciare alla vicepresidenza del Senato (ruolo ora affidato a Licia Ronzulli), sia il suo acceso attacco al direttore di Report, Sigfrido Ranucci, durante una sessione della Commissione di Vigilanza Rai. In merito a questa situazione, un senatore citato da La Notizia sottolinea che si tratta di "un’attività non dichiarata connessa con una società che ha appalti pubblici in un settore delicatissimo." Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra, membro della Commissione di Vigilanza Rai, chiede spiegazioni a Gasparri, sottolineando che l'omissione nella comunicazione di cariche societarie potrebbe costituire una condizione di decadenza.