IDI Istituto Diplomatico Italiano in ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio

Il presidente dell'IDI Istituto Diplomatico Italiano, Paolo Giordani, ha ricordato l’ambasciatore Luca Attanasio con una lettera al segretario generale del ministero degli Affari Esteri, amb. Elisabetta Belloni.

“Voglia accogliere i sentimenti di unanime, sincero e vivo cordoglio dell’Istituto Diplomatico Internazionale, che mi onoro presiedere, ed anche del suo Consiglio Direttivo per la prematura dipartita del compianto Ambasciatore Attanasio”.

L’ambasciatore Luca Attanasio

“È ben noto che il diplomatico, nonostante la sua giovane età, si fosse sempre distinto come alto servitore dello Stato, sia nelle delicate missioni diplomatiche di cui ha fatto parte che nei prestigiosi incarichi svolti con non comune competenza e spirito di sacrificio presso il Ministero degli Affari Esteri”, ha scritto Giordani ricordando che “Meritoriamente onorato del premio Nassirya per la pace, lo stesso Attanasio affermò che l’attività diplomatica non è esente da rischi, anche gravi, ma che, tuttavia tutto era finalizzato al raggiungimento di una pace stabile e, per questo il suo ricordo e la sua figura resteranno indelebili nel nostro Paese”, ha concluso il presidente dell'IDI.

L'ambasciatore Attanasio con la sua famiglia

Luca ATTANASIO Nato a Saronno (Varese), 23 maggio 1977. Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano: laurea in economia aziendale, 18 aprile 2001. In seguito ad esame di concorso nominato Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica (specializzazione commerciale), 29 dicembre 2003. All'Istituto Diplomatico, corso di formazione professionale «Costantino Nigra», 29 dicembre 2003-28 settembre 2004. (In applicazione alla Dir. Gen. Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale, Uff. III e alla Dir. Gen. Paesi Africa sub-sahariana, Uff. II). Confermato in ruolo dal 29 settembre 2004 e nominato Segretario di legazione. Alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, 29 settembre 2004. Secondo segretario commerciale a Berna, 20 marzo 2006. Confermato a Berna con funzioni di Primo segretario commerciale, 29 dicembre 2007. Al Consolato Generale in Casablanca con funzioni di Console (Reggente il Consolato Generale dal 1° settembre 2010 al 26 settembre 2013), 27 agosto 2010. Capo Segreteria della Dir. Gen. Mondializzazione e Questioni globali, 30 settembre 2013. Consigliere di legazione, 2 luglio 2014. Primo segretario ad Abuja (assegnazione breve), 17 ottobre 2014. Da novembre 2014 a maggio 2015 segue il corso di aggiornamento professionale per Consiglieri di legazione previsto dall’art. 51, comma 1, lettera a) della Legge 4 giugno 2010, n. 96, organizzato dalla Dir. Gen. Risorse e Innovazione. Capo Segreteria della Dir. Gen. Mondializzazione e Questioni globali, 22 dicembre 2014. Consigliere ad Abuja, 27 luglio 2015. Incaricato d’Affari a Kinshasa, 5 settembre 2017. Confermato nella stessa sede quale Incaricato d’Affari con Lettere, 15 gennaio 2019.