Nowruz e geopolitica: la minaccia iraniana in Medio Oriente, Europa e Italia

Nowruz e geopolitica: la minaccia rappresentata dall'Iran in Medio Oriente, Europa e Italia

Si celebra oggi, 20 Marzo, la festa del Nowruz (“nuovo giorno”), ovvero il Capodanno iraniano, retaggio di una lunga tradizione persiana che conta almeno 3000 anni di Storia. L’evento, festeggiato da oltre 300 milioni di persone nel mondo e prodromo non solo della primavera ma di una nuova stagione che singoli e comunità auspicano migliore, si inserisce in un quadro geopolitico – specie quello del Medio Oriente – funestato dalla minaccia costante del regime di Teheran.

Una minaccia che da tempo non si configura più come solo endemica, avendo esteso e penetrato il proprio raggio d’azione anche all’interno del continente europeo, grazie alle azioni e alla copertura dei cosiddetti “proxies”, accoliti del regime iraniano. Fra questi figura l’organizzazione terroristica Hezbollah (il “Partito di Dio”), formazione islamista sciita transnazionale nata in Iran nel 1982 e ivi proclamata dall’ayatollah Khomeini.

In Italia, una recente mozione approvata dal Consiglio Regionale della Liguria ha chiesto al Governo di riconoscere in toto Hezbollah quale organizzazione terroristica, dopo che per anni se ne è propugnata una sostanziale differenziazione fra “ala militare” combattente e “ala politica” dialogante (dicotomia, peraltro, smentita dagli stessi vertici della milizia). Una presa di posizione che dovrebbe allineare il nostro Paese agli altri partner europei, con Germania, Gran Bretagna (al tempo ancora membro dell’UE), Paesi Bassi, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovenia e Austria già pronunciatesi in merito.

E proprio presso l’Ambasciata iraniana a Vienna era di stanza Assadollah Assadi, il Diplomatico iraniano cui, all’inizio di febbraio, il Tribunale di Anversa ha comminato la pena di 20 anni di reclusione, per essere stato la mente organizzatrice del fallito attacco terroristico di Villepinte, in Francia, nel Giugno 2018. Un attacco in cui avrebbero potuto essere colpite oltre 100.000 persone, fra civili e membri delle istituzioni, tutti giunti nella cittadina vicino Parigi per assistere al raduno annuale del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (NCRI), principale oppositore di Teheran.

L’affaire Assadi rende l’idea di quanto le Nazioni europee siano vulnerabili, ed esposte alle azioni ostili dei servizi di intelligence e delle reti diplomatiche eterodirette dal regime degli ayatollah. Natan A. Sales, ex Coordinatore per l’Antiterrorismo del Dipartimento di Stato americano, ha infatti sconcertatamente rivelato come depositi, appartenenti a Hezbollah, di nitrato di ammonio (necessario per la preparazione degli esplosivi) siano stati scoperti e distrutti in Italia, Francia e Grecia, con il nostro Paese sede anche di significativi stoccaggi di armi.

Una breccia assai pericolosa, che squarcia il velo sul pesante ruolo di infiltrazione giocato dall’intelligence iraniana e dai propri sistemi di attacco informatico e cyber, la cui virulenza si è parecchio intensificata nell’ultimo anno (con una pervasività triplicata dal momento dell’uccisione del Generale Qassem Soleimani, avvenuta a Gennaio del 2020). Il fantasma della CyberWarfare perpetrata da Teheran è dunque uno spettro concreto, reale e tangibile, volto a minare – come riportato nel 2019 da un report dell’intelligence americana – tanto le infrastrutture critiche degli U.S.A. quanto quelle dei Paesi alleati. Italia compresa.

Un terzo aspetto dell’aggressività iraniana concerne il programma di riarmo e lo sviluppo accelerato di progetti spaziali, missilistici e nucleari. Teheran ha mai arrestato la sua corsa verso l’acquisizione di un più capillare ed efficace potenziale bellico, contravvenendo da una parte alla risoluzione 2231 delle Nazioni Unite sull’armamentario missilistico, dall’altra accelerando l’arricchimento dell’uranio fino al 20%, sebbene il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) del 2015 contemplasse un limite tassativo del 3,67%.

Tirando le somme, l’Iran si configura dunque come primo Stato terrorista al mondo, fautore di una Politica fortemente repressiva del dissenso, sia in patria sia fuori dai suoi confini. Detiene la più numerosa e varia batteria di missili balistici del Medio Oriente e, insieme a Cina e Russia, ha le capacità tecnologiche e di intelligence per operare attacchi mirati sulle infrastrutture digitali strategiche delle potenze occidentali.

Anche la Geopolitica contemporanea, tuttavia, può conoscere e anzi ha già conosciuto un proprio Nowruz: un nuovo giorno, una nuova primavera, rappresentata dalla stipula dei Patti di Abramo e dal consolidamento di un asse libertario che, all’oscurantismo delle minacce e della sopraffazione, ha provato a sostituire il perseguimento della pace nonché di relazioni amichevoli e costruttive.