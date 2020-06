Giarrusso: il tradimento del Movimento 5 Stelle

IL TRADIMENTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Il Movimento in commissione giustizia si è completamente appiattito sul Pd e vota norme che lasceranno fuori dal carcere i mafiosi liberati.Con l'emendamento 2.0.1/10, appena approvato, se il magistrato di sorveglianza revoca la detenzione domiciliare, questa decisione DECADE se il Tribunale di Sorveglianza non decide il reclamo entro 30 giorni.Si ribalta quindi per legge la decisione del magistrato di sorveglianza SENZA alcuna decisione dei giudici. VERGOGNA SENZA FINE

P.s. un relatore è del Pd e un altro è del Movimento 5 stelle