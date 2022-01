Sicilia, Giarrusso: "Mi candido alla presidenza". Ira dei vertici M5S

Sicilia: M5s, candidatura Giarrusso non concordata con vertici

"Mi candido alla presidenza della regione Sicilia" Dino Giarrusso, europarlamentare del M5s, intervenuto a L'aria che tira su La7, annuncia di voler correre per le elezioni regionali del prossimo novembre. "Ovviamente mi sottoporro' alle primarie, innanzitutto tra gli elettori del M5s e poi di tutte le forze che vorranno unirsi". Con Giuseppe Conte "ne parleremo" annuncia Giarrusso.

Sicilia: M5s, candidatura Giarrusso non concordata con vertici - "In merito alle dichiarazioni dell'europarlamentare Dino Giarrusso che si e' dichiarato disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana si chiarisce che si tratta di un'iniziativa assolutamente personale non concordata con i vertici del Movimento. Non sono ancora decise le modalita' delle candidature e qualsiasi anticipazione in questo senso risulta fuori luogo". Cosi', in una nota, il Movimento 5 stelle.