Giorgia Meloni al Costanzo Show: così parlava da giovane attivista. VIDEO

Giorgia Meloni al Costanzo Show: ecco la giovane attivista

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si racconta al Maurizio Costanzo Show in un’intervista “a tutto campo” dove non mancano colpi di scena. Tra gli ospiti in studio anche il famoso influencer Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sulla scia del momento storico delicato che il paese sta affrontando, Maurizio Costanzo cerca di declinare il confronto sotto diversi punti di vista. Dalle questioni attuali più stringenti fino agli aneddoti dei “primi passi” di Giorgia Meloni. Maurizio Costanzo, oltre infatti a incalzare la leader di Fratelli d’Italia sui temi caldi, coglie l’occasione per mostrare ai telespettatori un video degli esordi della sua carriera politica. Le immagini mostrano una Giorgia Meloni appena diciottenne che, sul palco del Maurizio Costanzo Show, conduce un dibattito con uno studente di sinistra, che l’accusava di averle “rubato” il microfono durante un’occupazione scolastica. Lo scambio, tra il polemico e l’ironico, rivela una Giorgia Meloni dall’anima politica già “focosa” e “passionale”. Tratti che dal 1995 a oggi non sembrano quindi averla mai abbandonata.