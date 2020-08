Giulia Grillo lascia i 5 Stelle, anzi no. "E' stata una battuta"

"In queste ore c'è stato un malinteso secondo cui sarei passata al Misto. E' stata una battuta. E' vero che ci sono cose non vanno. Non sono passata al Misto e spero di non dovermene mai andare dal Movimento perché per me sarebbe molto doloroso. Tranquilli, sono del Movimento e non me ne vado". Così la parlamentare M5S Giulia Grillo smentisce su Facebook un suo addio al Movimento. "C'è stato un malinteso incredibile. Ho avuto una chiacchierata con il giornalista che mi chiede: 'Farà il futuro capogruppo?'. E io dico: 'Anche no, piuttosto me ne vado'. E' stata una battuta, anche provocatoria, di quelle che si fanno in momenti di difficoltà e di esasperazione perché chiaramente ci sono cose non vanno bene nel Movimento. Ma io questo l'ho sempre detto e continuo a dirlo", spiega l'ex ministro della Salute. "E in quei giorni - prosegue - si parlava anche della nostra assemblea alla Camera dove sono successe cose spiacevoli perché, come sapete, alcuni componenti della commissione Finanze sono stati sostituiti forzosamente e a me questa cosa non è piaciuta. Io l'ho detto anche al capogruppo Davide Crippa a cui voglio bene e che stimo". "Detto ciò, tranquillizzo tutti: non sono passata al Misto, spero di non dovermene andare mai dal Movimento perché per me sarebbe molto doloroso come quando due innamorati si lasciano", mette nero su bianco. "Però - avverte Giulia Grillo - quello che dico e ho sempre detto: occorre rifondare la linea politica, riorganizzare il Movimento in maniera partecipata. Quindi niente cose calate dall'alto e soprattutto evitare di perdere ancora tempo in chiacchiericci, interviste, cose totalmente inutili, ma pensare a una seria riorganizzazione così come hanno fatto nella storia del nostro Paese tutte le altre forze politiche che ci hanno preceduto. Riorganizzarsi, rifondarsi, discutere al proprio interno". "Tranquilli - conclude col sossiro -, sono del Movimento e non me ne vado".



IL PRESUNTO ADDIO DI GIULIA GRILLO AL M5S - "La mia esperienza con il Movimento 5 stelle e' al capolinea". Lo sfogo dell'ex ministra della Salute Giulia Grillo, e' stato raccolto da 'la Stampa.it' e il tono e' di quelli definitivi. "La verita' - rivela - e' che sono molto stanca. Ripeto le stesse cose da mesi, ma vedo sempre delle resistenze al nostro interno che non permettono al Movimento di evolversi".

"Dovevamo darci dei nuovi obiettivi, parlare di temi e di un riassetto della leadership del Movimento gia' a gennaio, invece si rimanda, si rimanda e si rimanda ancora", dice riferendosi anche agli stati generali pentastellati congelati per il Covid-19 "Ma se risalgono i contagi cosa facciamo? Rinviamo di nuovo?". Per la Grillo "Basta nascondere la testa sotto la sabbia". E non si puo' dare la colpa al reggente Vito Crimi: "Non puo' diventare il nostro capro espiatorio, ma non e' nemmeno possibile lasciarlo li', senza una legittimazione, a sette mesi dall'addio di Di Maio".