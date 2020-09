Giuseppe Conte: "Superbonus oltre il 2021. Il 37% del Recovery a misure green"

FASE 3: CONTE, 'VOGLIAMO ESTENDERE SUPERBONUS OLTRE 2021. RECOVERY PLAN, 37% A MISURE GREEN"

"Con il superbonus edilizio al 110% diventa concreta la possibilità di produrre lavoro e occupazione nel settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico delle abitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio trasmesso all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza", organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. "Con il Recovery Plan - ha proseguito il capo dell'esecutivo - almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategici come l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici".

FASE 3: CONTE, 'ITALIA RIPARTE SOLO SE RIPARTE LA SCUOLA'

"L'Italia riparte solo se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali, l'anno scolastico è ripreso in maniera ordinata nel rispetto delle regole" ma "su scuola, università e ricerca il nostro Paese non può accontentarsi della situazione pre-pandemia. Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio". Così il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

FASE 3: CONTE, 'PIOGGIA BONUS? NO, OMBRELLO PER PROTEGGERE I PIU' ESPOSTI A TEMPESTA'

- "Qualcuno ha classificato alcuni provvedimenti emergenziali del governo come una pioggia di bonus, in realtà erano il giusto ombrello con cui riparare le categorie più esposte alla tempesta". Così il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

FASE 3: CONTE, 'CON PANDEMIA STATO PROTAGONISTA, ORA SVILUPPO SOSTENIBILE'

"Sul fronte economico la pandemia ha spinto verso un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il mondo ed è un dovere dello Stato fare uno sforzo per proteggere cittadini, famiglie e imprese e accompagnarle verso uno sviluppo sostenibile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

INFRASTRUTTURE: CONTE, 'PRESTO DECRETO PER INDIVIDUARE CANTIERI PRIORITARI'

"In questi giorni firmerò un decreto per individuare i cantieri che avranno un percorso accelerato e relativi commissari. Ma non può essere velocità l'unica parola d'ordine della crescita. Questo percorso deve essere anche sostenibile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.