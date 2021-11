Giustizia, lite Pd-M5S sull'ex sindaco di Lodi. Trema l'asse Letta-Conte

GIUSTIZIA, IL GRILLINO FERRARESI FA INFURIARE IL PD. IL CASO E' QUELLO DELL'EX SINDACO DI LODI SIMONE UGGETTI

E' scontro sulla giustizia tra Pd e Movimento 5 Stelle. A scatenare la polemica sono le parole pronunciate oggi in Aula dal deputato M5S Vittorio Ferrarsi a proposito della vicenda processuale dell'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, assolto in appello nel processo che lo vedeva imputato per turbativa d'asta. "Sto sentendo in aula un intervento di un Cinque Stelle sulla giustizia che mi fa letteralmente orrore. Non ho altre parole se non due: pensarci bene. Ma bene bene", punge su Twitter il deputato dem Filippo Sensi, seguito dal collega Stefano Ceccanti, il quale ha citato il 'mea culpa' di Luigi Di Maio per la campagna condotta dal Movimento contro Uggetti all'epoca dei fatti: "Un deputato M5S in Aula attacca l'ex sindaco di Lodi, uscito innocente dal processo. Gli ho ricordato le parole del ministro Di Maio che aveva definito gli attacchi nei giorni successivi all'arresto, 'profondamente sbagliati' e condotti con modalità 'grottesche e disdicevoli'".

"Non vedo dove sia l'orrore, nel dire che la responsabilità politica è diversa da quella penale e che la politica dovrebbe condannare prima le responsabilità politiche, poi eventuali responsabilità penali", la replica dell'ex sottosegretario alla Giustizia Ferraresi, interpellato dall'Adnkronos. "Noi rispettiamo le sentenze ma gli atti della politica devono e possono essere commentati", sostiene il deputato grillino, che aggiunge: "Una assoluzione non ti assolve dal fatto che determinati atti sono contrari all'onore e alla trasparenza. Un conto è la responsabilità penale, un conto la responsabilità politica. Sono due cose differenti. Non ho detto altro". "E' il sindaco ad aver ammesso determinati comportamenti. Non ho attaccato nessuno, ho solo ricordato questa differenza. Punto", insiste. Sensi dice "pensiamoci bene" coi 5 Stelle... "Il mio non era un attacco al partito, ma visto che la collega di Iv Fregolent ha citato in modo errato la vicenda ho voluto fare questa precisazione", puntualizza Ferraresi.