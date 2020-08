Gli italiani non vogliono i migranti. E il processo a Salvini è un errore

No netto e chiaro allo sbarco di immigrati sulle nostre coste con il possibile rischio di portare il Covid-19 in Italia. Un'ampia maggioranza di italiani - il 60,4% del campione - si schiera contro l'arrivo nel nostro Paese di immigrati, considerando considerando il rischio contagio. Favorevole allo sbarco dei migranti soltanto il 39,6% degli italiani. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre. Non solo, il 56,2% del campione si dichiara contrario al processo al leader della Lega Matteo Salvini per il caso Open Arms. Favorevole solo il 43,8%. E infine la scuola. Il 62,2% degli italiani non è d'accordo con la ripresa a settembre delle lezioni nella maniera tradizionale. Favorevole solo il 37,8%.