Governo, Bonomi: "Ha dilapidato la fiducia, si trova in stato confusionale"

Governo, Bonomi: "Uno stato confusionale, non decisionale"

"La manovra di bilancio non ha una visione ma non è questo il tema centrale. Il tema invece è la fiducia degli italiani che nel primo lockdown c'era perché il governo indicava cosa fare e quali fossero le risposte attese. Oggi quel patrimonio di fiducia è stato devastato. Nessuno si fida più: siamo ad una settimana dall'inizio della stagione sciistica e non c'è ancora chiarezza. Ogni settimana si cambia idea: le scuole si aprono, si chiudono, si aprano le superiori si chiudono le medie..... L'idea è quello di uno stato confusionale e non di uno stato decisionale". È il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, a rinnovare ai microfoni di zapping, le critiche al governo.