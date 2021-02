Governo, bravo Draghi sul turismo, ma ha toppato sullo sport

Di Beatrice Lucarella

Presidente sez. Alimentare Turismo e Cultura Confindustria Taranto



La nascita del futuro Ministero del Turismo segna un passo importante perché finalmente si dà la giusta importanza ad un asset strategico per il paese. Caratterizzato di fatto dall’essere stato soppresso a seguito del referendum abrogativo del 1993, il turismo veniva così incardinato, in base ai governi avvicendatisi, sotto il controllo diretto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o al MIBACT, o al MIPAF (con Ministro Centinaio), per poi tornare al Mibact (con Franceschini) nel Conte II.

Ci voleva Mario Draghi per ri-portare il turismo nel suo giusto alveo, quello delle strategie di Governo. Denominato “Coordinamento di iniziative nel settore del turismo” sarà finalmente con “portafoglio” ovvero con capacità di spesa vera. Il turismo è il “nostro petrolio” tanto che vale il 13% del PIL tra attività dirette, di filiera e servizi ancillari. Finalmente è arrivato il momento della piena consapevolezza della centralità del settore turistico in Italia.

Tuttavia osservo, ulteriormente, come l'assenza del Ministero dello Sport, sia una evidente mancanza per una Nazione che si è sempre distinta per le sue eccellenze sportive e che, d’altro canto, ospita proprio in questi giorni, i Mondiali di Sci a Cortina d'Ampezzo (dove, nonostante l’assenza di pubblico, si stimano ricadute per 10 milioni senza contare il valore del brand “Cortina d’Ampezzo” che salirà, esponenzialmente, già soltanto come value brand in termini di comunicazione internazionale). E non solo, sempre quest’anno, nel mese di giugno, a Taranto ci sarà la tappa mondiale del SailGP, prima tappa europea e unica sede italiana di uno degli eventi velici più importanti al mondo, un circuito internazionale che tocca quattro continenti e che si stima generi economia cinque volte superiore all’investimento. Paese Italia che si prepara ad ospitare nel 2026 le Olimpiadi di Sci Milano-Cortina e i XX Giochi del Mediterraneo sempre Taranto. Lo sport lungo lo stivale, dalle Alpi al Mediterraneo genera complessivamente lavoro per 14 milioni di persone ed è un'azienda produttiva fondamentale per il Sistema Italia che movimenta un giro d’affari da 60 miliardi e quasi il 4% del Pil italiano.

Lo sport è un’industria, un contenitore socio-economico, di assoluta rilevanza per il Paese ed è risaputo ad ogni livello d’interazione strategica. Ecco perché non ci si può permettere, proprio in questa crisi contingente, di perdere una ricchezza costruita e consolidata negli anni. Proprio questo Governo nato per affrontare le grandi difficoltà, con le forze politiche sono state chiamate ad un “forte atto di responsabilità”, dovrebbe programmare il futuro delle nostre generazioni su questo fronte, creare le condizioni affinché al termine della pandemia le nostre aziende, la nostra economia, la nostra società possano ripartire con slancio, passione e amore incondizionato, per affrontare le sfide complesse e complessive alle quali siamo chiamati tutti all’ appello.

Il mondo sta profondamente cambiando. Non facciamoci trovare impreparati. Lo sport è velocità. E oggi essere più veloci vuol dire essere più competitivi.