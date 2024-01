Governo, conferenza stampa di Giorgia Meloni. Segui la diretta video

Rinviata ben due volte prima di Natale e poi di prima di Capodanno a causa di uno stato influenzale e poi di una ricaduta, si tiene la tanto attesa conferenza stampa di Giorgia Meloni



Rinviata ben due volte prima di Natale e poi di prima di Capodanno a causa di uno stato influenzale e poi di una ricaduta, si tiene la tanto attesa conferenza stampa di fine anno (che di fatto è diventata di inizio anno) di Giorgia Meloni. Moltissimi i temi per la presidente del Consiglio: dal caso Pozzolo a quello Verdini-Anas, dai rapporti con il Quirinale su balneari e ambulanti alle partite europee come Mes, Patto di Stabilità e Pnrr. Senza dimenticare ovviamente la Legge di Bilancio appena approvata dal Parlamento e, sul fronte internazionale, le due guerre che stanno provocando gravi conseguenze anche economica, quella in Medio Oriente tra Israele e Hamas, che rischia di allargarsi, e quella che dura ormai da quasi due anni tra Russia e Ucraina.

