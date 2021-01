Governo, Conte al Quirinale. Fonti della maggioranza: "Non si dimette"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e' giunto al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale riferira' le sue valutazioni dopo il voto di fiducia di Camera e Senato e dopo il vertice di maggioranza di stamane.



Fonti della maggioranza spiegano ad Affaritaliani.it che il premier "non sale al Quirinale per dimettersi ma per fare il punto della situazione politica dopo la votazione di ieri in Senato".