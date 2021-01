Governo, Conte può salire già oggi al Quirinale. De Micheli: "Lo aggiornerà"

Il termometro della crisi oggi a Palazzo Chigi segna rosso. Nella maggioranza rimbalzano voci sulla possibilità che il premier Giuseppe Conte salga al Quirinale già oggi, "la situazione lo impone", ragiona un ministro grillino, mentre la strada si fa sempre più stretta per il presidente del Consiglio, con le difficoltà e gli ostacoli incontrati sulla via dei 'volenterosi' e l'incognita del voto sulla relazione della Giustizia del Guardasigilli, attesa mercoledì alle Camere, al più tardi giovedì in Senato. Questa mattina gli occhi degli uomini più vicini al premier erano puntati sulla riunione dell'Udc, non tanto per i numeri del partito centrista, quanto piuttosto per la possibilità che l'Udc mettesse sul tavolo il suo simbolo al Senato, staccandosi da Fi, per creare un gruppo autonomo, la cosiddetta 'stampella' di cui Conte necessita per andare avanti. Poi è arrivato il niet dell'Udc: non voteranno la relazione del Guardasigilli, non si presteranno all'operazioni responsabili. E la strada per Conte si è fatta ancora più impervia, tanto che chi questa mattina escludeva un passo indietro ora si limite a commentare: "vediamo...".

Governo, De Micheli: "Se Conte va da Mattarella è per aggiornarlo"

Oggi al quirinale "il presidente Giuseppe Conte credo che aggiornera' il Presidente della Repubblica, come peraltro il premier ha sempre fatto nei momenti piu' importanti della nostra attivita' di Governo". lo ha detto la ministra dei Trasporti e dele Infrastrutture, Paola De Micheli, a 'Oggi e' un altro giorno', su Rai1. "Il Pd la strada l'ha chiaramente indicata, con grandissima trasparenza: l'appello fatto dal Pd e dal presidente Conte alle forze europeiste, liberali e socialiste per un patto di governo che consenta, non solo una maggioranza piu' ampia numericamente, ma soprattutto una maggioranza piu' coesa", ha aggiunto De Micheli. "Il punto non son i responsabili e i numeri, premesso che sono in corso delle interlocuzioni. Il punto e' se questo patto di legislatura interessa ai singoli e alle forze politiche. C'e' ancora da fare una campagna vaccinale, ci sono da prendere ancora misure di contenimento del virus, abbiamo la grande sfida del recovery che e' l'unica risposta vera che noi possiamo mettere in campo per rispondere alla crisi economica derivata dalla crisi pandemica. Interessano ai parlamentari e alle forze politiche le cose importanti? La risposta e' si' e credo si vedra' anche nei prossimi giorni".