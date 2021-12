Governo, Conte vede Draghi: "Superbonus, via la soglia Isee"

Manovra: Conte, fare di piu' su bollette, anche per imprese

"Abbiamo parlato della manovra, abbiamo ribadito le priorita' del Movimento 5 Stelle, quindi l'importanza di estendere il Superbonus per il 2022: deve saltare la soglia Isee che e' troppo bassa e ci stiamo lavorando". Cosi' il leader M5S Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Tre le richieste anche un ulteriore esonero per la Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico per i tavolini all'aperto perche' "i ristoratori e i bar hanno bisogno di continuare a lavorare, quelle agevolazioni vanno prorogate".

Quirinale: Conte, confronto tra partiti serve ma dopo manovra - Salvini "ancora non mi ha chiamato ma io stesso ho auspicato un confronto con i leader quando sara' il momento. Adesso approviamoi la manovra". Lo ha detto il lleader dei M5s Giuseppe Conte dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.



"Un attimo dopo" l'ok alla manovra, ha aggiunto Conte, "sicuramente il confronto sara' importante perche' eleggere presidente repubblica come ho sempre detto e' un passaggio cosi' importante per la vita istituzionale ed e' bene raccogliere il piu' ampio consenso a garanzia di una personalita' che possa veramente rappresentare l'unita' nazionale". Con i gruppi parlamentari 5S "inizieremo adesso il confronto ma i gruppi ora sono impegnati al Senato i particolare ma con il contributo anche della Camera per la legge di bilancio, ma e' certo che avremo un confronto interno costante e continuo dobbiamo pervenire a un risultato che internamente ma anche con gli altri gruppi sia il piu' ampiamente condiviso".



Covid: Conte, servono aiuti a famiglie con scuole in Dad - "Abbiamo parlato di scuola: ho rappresentato l'importanza di erogare aiuti per le famiglie che hanno dei bambini a casa con molte classi in Dad da Nord a Sud", anche con uno "smart working piu' flessibile in questi casi". Cosi' il leader M5S Giuseppe Conte al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con Mario Draghi.



Manovra: Conte, fare di piu' su bollette, anche per imprese - "Continueremo a lavorare anche sul rincaro delle bollette, in parte compensato dalle misure gia' stanziate". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi, a proposito delle priorita' del M5S per la manovra. Sulle bollette bisogna fare di piu' "non solo per le famiglie ma anche per le imprese che sono in forte difficolta' con questi costi aggiuntivi". "In prospettiva" va recuperato "l'extragettito delle aste di emissioni di CO2 per compensare questi ricavi" oltre a "rivedere per quanto possibile gli oneri generali di sistema" per "bollette piu' trasparenti".



Conte,stato emergenza?vediamo dati ma proroga sara' necessaria - "Abbiamo parlato anche dello stato di emergenza: ho rappresentato che il Movimento 5 stelle si rimette sempre, come ha sempre fatto, alla valutazione degli esperti e del Cts ma e' chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa ci sembra necessario pervenire a una proroga". Cosi' il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi.