Governo, Crimi: "Rimpasto? Surreale. M5S non disponibile, rilancio sui temi"

Governo: Crimi, rimpasto surreale, M5S non disponibile - "Abbiamo affrontato il tema che riteniamo surreale del rimpasto ribadendo che da parte nostra non c'e' nessuna disponibilita'. Di rimpasto non si discute". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi parlando dopo l'incontro con Giuseppe Conte. Sul Recovery Fund "abbiamo cercato di far capire come sia necessario che tutti i ministeri siano coinvolti", aggiunge.

Governo: Crimi, rilanciarlo su temi, superbonus fino a 2023 - "Abbiamo rilanciato sui temi e sulle questioni che ci stanno piu' a cuore a partire dalla proroga del superbonus fino al 2023 perche' credo che ci sono tanti dossier fermi e oggi l'attivita' del governo debba essere rilanciata facendo misure per rilanciare anche l'economia del nostro Paese. E questa e' una misura fondamentale". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte.

Patuanelli, confronto politico per progetto prossimi 2 anni - "Credo che i momenti di confronto tra le forze politiche sono necessari e dovrebbero essere piu' frequenti". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso dell'assemblea di Confindustria Brescia, rispondendo ad una domanda sulla verifica nel Governo. "Nelle prossime ore - ha aggiunto - deve nascere un progetto per i prossimi due anni e mezzo di legislatura. Credo che in questo momento parlare di crisi o di rimpasto si tratta di utilizzare termini ormai superati".



Governo, Marcucci: Verifica utile, non parleremo di rimpasto - Rimpasto? "Non siamo qui per parlare di questo, non noi. Mi sembra un passaggio importante e utile, la maggioranza non può permettersi di sbagliare". Così il capogruppo al Senato del PD, Andrea Marcucci, entrando a palazzo Chigi per l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione Dem.