Governo, De Micheli: "Studenti a scuola anche di domenica. Dalle 8 alle 20"

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Il governo si prepara a varare il nuovo Dpcm che sarà in vigore dal prossimo 4 dicembre, quello relativo al Natale. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli, apre alla possibilità della riapertura delle scuole, ma spiega l'attuale situazione dei trasporti, uno dei nodi legato alle lezioni in presenza. "Nessuno - dice De Micheli a Repubblica - mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poiché la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini, vi dico che le Regioni hanno messo a disposizione quasi diecimila bus aggiuntivi in tutto il Paese con le risorse assegnate dal Governo. Sono pronti a scendere in strada, alcune città hanno già codificato le corse in più da fare".

"Lo scaglionamento attuale degli ingressi e delle uscite da scuola - prosegue De Micheli a Repubblica - è al momento altamente insufficiente. Tra le 7 e le 9 di ogni mattina la metropolitana e gli autobus sono pieni, per poi viaggiare semivuoti dopo le 9,15. Dobbiamo spalmare l’entrata e l’uscita degli studenti sulle prime dodici ore della giornata, dalle 8 alle 20. Lo dicono le aziende di trasporto. È inutile inviare cinque bus ogni cinque minuti tra le 7 e le 7,25 se l’orario di ingresso per tutti è quello delle 8. Gli studenti si ammassano sulle ultime due corse, le 7,20 e le 7,25. Per arrivare a scuola dieci minuti prima della campanella, non mezz’ora prima. Credo sia necessario fare lezioni in presenza anche il sabato e domenica. Siamo in emergenza e bisogna far cadere ogni tabù. Ce lo chiedono diverse Regioni. Anche gli orari delle attività produttive dovranno essere cambiati, cadenzati. Il limite di capienza resterà al 50%".