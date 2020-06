Governo, Dl Rilancio: altro che collaborazione, arrivano 10 mila emendamenti

Il governo vuole fare in fretta con il Decreto Rilancio, ma le centinaia e centinaia di pagine prodotte non aiutano, infatti dalla stessa maggioranza e soprattutto dall'opposizione arriva una pioggia di emendamenti - come riporta il Corriere della Sera. Sono circa diecimila, un record. Moltissimi di questi, però avranno vita breve, O perché non c’entrano nulla con la materia del decreto o perché non hanno la copertura necessaria. Emendamenti per sbloccare le graduatorie di un singolo concorso accanto a quelli per estendere il superbonus alle seconde case. Per aumentare le retribuzioni dei vigili del fuoco accanto a quelli per dare più fondi alla cassa integrazione. Per la ricostruzione post-sisma 2012 in Emilia accanto agli incentivi per le auto. Si prevedono insomma tempi più lunghi per l'approvazione del Decreto Rilancio.