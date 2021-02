Governo Draghi, giuramento e primo Cdm. Conte lascia Chigi applaudito. VIDEO

Giuseppe Conte ha passato la campanella a Mario Draghi, nella tradizionale cerimonia che segna il passaggio di consegne a Palazzo Chigi. Con il passaggio della campanella il nuovo presidente del Consiglio si insedia ufficialmente alla guida del governo. Prima si era svolta la cerimonia di giuramento del governo presieduto da Mario Draghi. I ministri ora si trasferiranno nel Salone dei Corazzieri per la foto di rito con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier. Una novità anche questa per garantire il distanziamento richiesto dalle norme anti-pandemia.

Giuramento del governo naturalmente senza stretta di mano tra il Presidente della Repubblica, quello del Consiglio e i vari ministri dopo la lettura della formula di rito, per il rispetto delle norme anti-pandemia, ma solo un saluto finale con gli auguri di rito.

GOVERNO: PER DRAGHI UNA NUOVA CAMPANELLA, DOPO QUELLA 'INUTILIZZATA' IN BCE

Quello con Giuseppe Conte non è stato il primo passaggio della campanella per Mario Draghi: infatti il neo-presidente del Consiglio ha già compiuto lo stesso simbolico rito al suo arrivo e al suo addio alla Banca Centrale Europea. Nella cerimonia del 2011 e in quella del 2019, Draghi ricevette da Jean-Claude Trichet e consegnò a sua volta a Christine Lagarde la campanella con cui il presidente della Bce dovrebbe scandire l'apertura delle sessioni del Consiglio Direttivo o richiamare all'ordine i partecipanti se il dibattito si fa troppo acceso. Ma nel passare la campanella alla Lagarde il 28 ottobre 2019 Draghi ammise sorridendo: 'Io in otto anni non l'ho mai usata'.

GOVERNO: CONTE LASCIA P. CHIGI, SALUTO PICCHETTO D'ONORE NEL CORTILE

Il premier uscente Giuseppe CONTE sta lasciando palazzo Chigi dopo il passaggio di consegne e la cerimonia della campanella con il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo il saluto del picchetto d'onore nel cortile della sede del governo, CONTE è stato salutato da un lungo applauso dei dipendenti di palazzo Chigi che si sono affacciati dalle finestre sul cortile d'onore. Il premier uscente esce da palazzo Chigi mano nella mano con la compagna Olivia.