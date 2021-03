Governo, Draghi riapre le scuole.Ma le zone rosse resteranno anche dopo Pasqua

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. I dati sui contagi giornalieri restano alti e la situazione negli ospedali, specie nei reparti di terapia intensiva, è sempre più preoccupante. Resta drammatico il numero dei morti, solo nella giornata di ieri ci sono state altre 551 vittime per il Covid. In questo quadro il premier Draghi ha convocato un vertice con il Cts e il ministro della Salute Speranza. Decisioni definitive per il dopo Pasqua non ne sono state ancora prese, ma è probabile - si legge sul Corriere della Sera - che le misure restrittive attuali vengano prolungate di altre due settimane.

Il primo obiettivo del presidente del Consiglio - prosegue il Corriere - è rimandare in classe almeno i bambini più piccoli della scuola dell’infanzia e della primaria, anche in zona rossa, decisione che richiederebbe la modifica del Dpcm firmato il 2 marzo. Agli esperti l’ex presidente della Bce ha chiesto un "monitoraggio costante della curva", per poter cogliere subito i primi segnali di luce dopo tanti mesi di buio e decretare qualche simbolica riapertura. Anche il ministro della Salute Speranza concorda con Draghi sulla necessità di dare un segnale positivo alle famiglie.