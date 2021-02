Governo, l'energia cambia dicastero: dal Mise alla Transizione Ecologica

Al via lo spostamento delle competenze in materia di politica energetica dal Mise al neo ministero della Transizione ecologica. Nella bozza dello “Schema di articolazione delle competenze Mise da trasferire alla Transizione ecologica (Mite)”, si legge “al ministero della Transizione Ecologica sono trasferite le funzioni esercitate dal ministero dello Sviluppo Economico in materia di politica energetica ferme restando le competenze in materia di liberalizzazione e concorrenza dei mercati e sicurezza degli approvvigionamenti di energia".

Governo, lo spostamento delle competenze

In particolare vengono trasferite al neo ministero della Transizione Ecologica competenze “su rinnovabili, decarbonizzazione, efficienza energetica, ricerca e nuove tecnologie energetiche clean, mobilità sostenibile, piano idrogeno e strategie di settore, decommissioning nucleare, transizione sostenibile delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi. Rimarrebbero al Mise solo quelle competenze direttamente connesse ad ambiti dell'economia italiana affidati alle più generali competenze del Mise, in cui è prevalente l'interesse pubblico in materia di concorrenza e mercato e quelle di sicurezza fisica delle forniture di energia".

"La materia mercato - si specifica - comprende promozione della concorrenza, liberalizzazioni, tutela dei consumatori, monitoraggio dei prezzi, e quindi competitività del settore produttivo nazionale, sia per quanto concerne la grande impresa, in cui l'energia è un fattore spesso decisivo della produzione, sia per le Pmi. La materia sicurezza delle forniture comprende le azioni volte a garantire la fornitura di energia ai consumatori in tutte le condizioni di esercizio, quali i piani di emergenza e la adozione di misure per mantenere l'adeguatezza e il funzionamento del sistema anche in caso di interruzione delle forniture dall'estero o gravi eventi nazionali. Il Mise è anche l’autorità competente in base ai regolamenti Ue per gestire crisi transfrontaliere dei sistemi energetici europei".