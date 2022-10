Governo, è fatta: Meloni al Quirinale, ecco la prima donna premier d'Italia

Giorgia Meloni è la nuova Presidente del Consiglio

L'incarico fa seguito alla riappacificazione dei leader del controdestra. Questa mattina i capi della coalizione si sono parlati per qualche minuto al termine del colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma resta incertezza su alcune caselle. Clima sereno, la coalizione - ha riferito il presidente di Fdi parlando a nome di tutti i rappresentanti dell'alleanza - "ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare un nuovo governo nel minore tempo possibile perchè le urgenze sono moltissime a livello nazionale e internazionale. Tutta la coalizione, che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato indicazione unanime proponendo la sottoscritta".

Poi aggiunge: "Siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile", confermando una tabella di marcia velocissima. All'ingresso a Montecitorio, ai giornalisti che la attendevano, Meloni ha garantito che "è andata molto bene", il colloquio è stato breve (meno di dieci minuti) ma "le idee sono abbastanza chiare".

Ad indicare per primo il nome della presidente di FdI è stato Salvini (fanno sapere dalla Lega), ma a parlare nel corso del colloquio con il Capo dello Stato è stata solo Meloni. "Il centrodestra - ha scritto sui social il leader di Forza Italia - ha indicato al presidente Mattarella il nome di Giorgia Meloni per formare il nuovo governo. Sono sicuro che, grazie al supporto imprescindibile di Forza Italia, il prossimo esecutivo sarà all'altezza di guidare il Paese verso la crescita". E Salvini: "Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese". Resta deluso dhi si attendeva uno show bis del Cavaliere, sulla falsa riga di quanto avvenuto sempre in occasione delle consultazioni nel 2018.