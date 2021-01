Governo, Fidanza (FdI-ECR): non è ‘europeismo’ ma ‘poltronismo’

“Si chiama ‘governo europeista’ l’ultima ipocrisia di queste ore per giustificare il Conte-ter. Come a dire che il Conte-bis, benedetto dall’Europa, non lo era abbastanza. O come dire che è stato messo in crisi da chissà chi, forse dai pericolosi sovranisti e non dall’europeista Renzi. O come dire che, se andiamo a elezioni e vince il centrodestra, l’Europa ci toglie i soldi del Recovery fund. Chiamiamo le cose con il loro nome: questo non è ‘europeismo’ ma bensì Poltronismo”. Così sulla sua pagina Facebook il capodelegazione di Fratelli d’Italia- ECR al Parlamento europeo e responsabile Esteri di FdI, Carlo Fidanza.