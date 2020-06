"Governo in crisi per le lite nei 5S? Forza Italia è e resta all'opposizione"

"Forza Italia è all'opposizione e se casca il governo la parola passa al presidente della Repubblica". Antonio Tajani, vicepresidente del partito guidato da Silvio Berlusconi, intervistato da Affaritaliani.it, chiude all'ipotesi che i parlamentari azzurri possano sostenere l'esecutivo Conte nel caso in cui la maggioranza dovesse andare in difficoltà per le tensioni nel Movimento 5 Stelle. "Nessun sostegno a questo governo, in caso di crisi decideremo che cosa fare insieme agli alleati del Centrodestra. Ma, come ho detto, la parola passerebbe al Capo dello Stato. Sarebbe normale avere un governo eletto dal popolo, ma non so se in questa situazione si può andare alle elezioni con il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari in agenda. E' molto difficile fare previsioni", spiega l'ex presidente del Parlamento europeo. Conte è di fatto il leader del M5S? "E' una questione che non ci riguarda. E mi pare che i 5 Stelle abbiano già altri problemi". Quanto all'ipotesi che il premier possa essere un candidato per il Colle nel 2022, Tajani taglia corto: "Al Quirinale c'è Mattarella e non mi pare proprio il momento di discutere del Capo dello Stato".



Capitolo Centrodestra, che ancora non ha trovato l'accordo sulle candidature alle elezioni regionali. Ci sarà finalmente l'intesa questa settimana dopo tanti vertici? "Non lo so, vediamo". Ma per quale motivo ancora non avete chiuso? "Ci sono posizioni ancora differenti, abbiamo fatto dei passi in avanti ma non siamo arrivati alla chiusura". Tajani poi smentisce che il problema sia unicamente la Campania, con il no della Lega alla candidatura dell'azzurro Stefano Caldoro: "E' tutto aperto e il nodo non è solo quello della Campania". Ma troverete l'accordo o c'è il rischio che il Centrodestra vada alle elezioni regionali diviso? "Escludo la spaccatura, noi siamo per andare insieme al voto e il clima è positivo. Poi se qualcuno vuole che si vada divisi non siamo certo noi", conclude il numero due di Forza Italia.