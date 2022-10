Le richieste della Lega a Meloni. Salvini-Viminale o Calderoli-Senato

Crippa (Lega): "Come presidente del Senato il nome di Roberto Calderoli mi sembra autorevole. Per Matteo Salvini ministro degli Interni parlano chiaro i numeri"



"E' finito il consiglio federale della Lega. Il partito di Matteo Salvini - rileva una nota della Lega - non vede l'ora di cominciare a occuparsi dei dossier di governo. Il segretario ha spiegato che se verrà chiesto alla Lega di occuparsi di temi fondamentali come economia, sicurezza, opere pubbliche e autonomia 'sappiamo come farlo e con chi farlo'. Per Salvini 'sarà un onore'".

"Come presidente del Senato il nome di Roberto Calderoli mi sembra autorevole. Per Matteo Salvini ministro degli Interni parlano chiaro i numeri, una persona che ha ridotto del 90% gli sbarchi. Piantedosi? Matteo Salvini è il punto di partenza, poi vedremo come vanno le trattative. È lui il ministro migliore che la Lega può esprimere". Lo ha detto il deputato della Lega, Andrea Crippa, uscendo dal consiglio federale del Carroccio.

L'obiettivo di Salvini è quello di ottenere o il Viminale per se stesso o la presidenza del Senato. E sarà questo uno dei punti chiave del vertice di Centrodestra con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi a Villa Grande.



"Dal consiglio federale della Lega nessun veto, preclusione o impuntatura. C’è massima disponibilità a confrontarsi e ad assumersi tutte le responsabilità richieste da un momento così difficile per il Paese". Lo sottolineano fonti del partito di Matteo Salvini.