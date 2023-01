Governo Meloni punisce chi nella vita è stato sfortunato. E se ne frega

Governo silente, la discriminazione sull'assegno unico prosegue



E' un fatto, un fatto incontrovertibile. Al governo Meloni di Centrodestra (composto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia) non interessa assolutamente niente della scandalosa discriminazione nei confronti delle famiglie monogenitoriali, vedove e vedovi con figli anche piccoli, nell'assegno unico. Trento euro in meno negati al mese a figlio perché il secondo genitore non lavora, anche se morto. Incredibile e assurdo, ma drammaticamente vero. Non sono, c'è anche il rischio concreto che l'Inps chieda indietro gli arretrati da marzo a settembre 2022 quando la maggiorazione era stata, giustamente, estesa anche alle famiglie monogenitoriali. Niente. Zero segnali dal governo. Silenzio totale. Insomma, chissenefrega di chi nella vita è stato colpito dalla sfortuna, l'importante è ospitare il signor Zelensky a Sanremo (povera Italia).



Nessuno dice niente, nessun ministro si esprime, assoluto menefreghismo. Facciamo due conti. A una mamma vedova (o a un papà vedovo) con cinque figli tra quanto perde nel 2023 per una legge sbagliata (fatta dal Pd) che il governo di destra non sistema e i possibili arretrati del 2022 da restituire il governo toglie, nega, sottrae in totale 2.850 euro. Soldi che sarebbero utilissimi per chi è rimasto solo a far crescere cinque figli. Ma il governo pensa al decreto armi per l'Ucraina, ad esempio. Insomma, ha altre priorità, come le elezioni in Lazio e Lombardia. Chissenefrega di vedove e vedovi con bambini. E la vergognosa discriminazione continua.