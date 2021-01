Governo, Migliore (Iv): “Noi disponibili, sul voto di fiducia ci asteniamo”

“La nostra posizione non cambia ed è stata espressa anche da Ivan Scalfarotto alla Camera. Noi chiediamo un governo che sappia governare meglio e siamo disponibili senza pregiudiziali a sostenerlo”, con queste parole il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore conferma ad Affaritaliani.it la linea dei renziani e ribadisce che “Questa sera ci asterremo” (sul voto di fiducia ndr).

Indiscrezioni confermate dalle fila di Iv, dopo il discorso di Giuseppe Conte in Aula, sebbene qualche deputato si sarebbe detto tentato dal No alle comunicazioni del premier. A quanto si apprende, il dibattito sarebbe emerso anche nella chat dei parlamentari renziani ma ad ora sarebbe prevalente - e dovrebbe essere confermata - la linea dell'astensione, mentre nessuno si sarebbe ad ora apertamente smarcato annunciando il Si'. Matteo Renzi sarebbe intervenuto nella chat, scrivendo: "Ragazzi, non reagire alle provocazioni: manteniamoci compatti". Alle 15 è prevista una riunione del gruppo.