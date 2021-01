Governo, scende in campo Grillo: "Patto fra partiti per il bene del Paese"

Anche Beppe Grillo scende in campo nel giorno di una ormai probabile crisi di governo. Lo ha fatto dalla sua pagina Facebook rilanciando una lettera del deputato pentastellato Giorgio Trizzino dal titolo, “LETTERA APERTA AI PARTITI DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE”, si legge sotto: “(È sottinteso che il Governo è di Conte)”. Non c’è nulla della solita ironia corrosiva che ha contraddistinto il fondatore del Movimento 5 Stelle all’interno del messaggio rilanciato. Sono 6 i passaggi cruciali del lungo post: il primo invita ad accotonare “polemiche sterili e strumentali” che in questo momento “servono solo a dividere le energie di tutti coloro che devono occuparsi di rappresentare il Paese intero”.

E ancora l’esortazione a maggioranza ed opposizione di lavorare insieme, “non esiste distinzione” perché “tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese”. Un altro passaggio importante il leader dei 5 Stelle lo dedica all’Europa, sua vecchia nemica, ma che oggi “ha dimostrato di credere nelle potenzialità dell’Italia ed ha stanziato un fondo cospicuo per sostenere la nostra ripresa”.

Poi l’appello che Grillo fa suo: “Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese e colmiamo quel vuoto e la disaffezione che la politica ha lasciato in questi anni nell’animo degli italiani”. Infine, a conclusione dell’accorata richiesta di responsabilità alla altre forze politiche la menzione al Capo dello Stato: “Cambiamo la nostra prospettiva di ricerca di quello che può essere utile al singolo individuo e raccogliamo l’esortazione che ci indirizza il Presidente Mattarella di diventare costruttori mettendo al primo posto il bene comune dell’Italia”, ha concluso.