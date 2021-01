Governo,appello di Zingaretti ai costruttori : "Uniamoci per salvare l'Italia"

"Nel Parlamento esistono sensibilità democratiche, liberali ed europeiste che possono unirsi, noi facciamo un appello alla luce del sole e abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia perché l'Italia deve affrontare il Recovery, il piano di vaccinazione, le riforme sociali e del lavoro". E' l'appello lanciato ai costruttori dal segretario del Pd Nicola Zingaretti alla direzione nazionale del partito, perché "la notizia della crisi ha creato lo sconcerto che nel mondo intero - nei governi, nelle persone - e affonda le sue radici nel ritorno, il giorno dopo l'approvazione del Recovery Plan, di un'Italia che rischia di aprire una fase incomprensibile".

Una notizia che "ha indebolito la credibilità dell'Italia, allontanato la politica dai cittadini. Il Pd e' impegnato a fare di tutto per difendere gli interessi dell'Italia che in questa situazione sono più vulnerabili". Zingaretti dunque ha aperto alla ricerca dei responsabili ma con dei paletti precisi. Come prima cosa, senza dar vita ad alleanze improprie. "Noi rifiuteremo qualsiasi ipotesi di coinvolgimento delle forze della destra nazionalista e populista", ha avverte il segretario del Pd, "una strada non percorribile e non accettabile". Secondo: la trasparenza.

"Noi abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia per un esecutivo che deve gestire la pandemia, la campagna vaccinale, la ricostruzione dell'economia con il Recovery stimolando le imprese, promuovere la riforma del lavoro a difesa dei più deboli. E per rilanciare la politica europeista che il Pd ha contribuito a costruire". Un percorso complesso, che un'eventuale caduta del governo potrebbe compromettere.

Un governo la cui credibilità è stata già incrinata dalla ferita aperta da Matteo Renzi, che ha preoccupato - dall'Europa all'America di Biden - per "una crisi giudicata incomprensibile". Ecco perché il capo di Italia viva ha sbagliato e ricucire sarà molto complicato. "Siamo stati noi per i primi a dire che l'azione del governo Conte aveva bisogno di una svolta, di un cambio di passo", ha ricordato Zingaretti.

Ma "una cosa è rilanciare, rinnovare, cambiare, mettersi in discussione, altra cosa è distruggere, avere un approccio liquidatorio, aprire una crisi al buio che rappresenta l'opposto della volontà di migliorare l'azione di governo". Anche perché "se non si rispettano le opinioni degli altri, avendo la presunzione di tenere in considerazione solo le proprie, allora viene meno la fiducia e la possibilità di lavorare insieme".