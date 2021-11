Green Pass, Salvini giorgettiano: solo 19 leghisti assenti alla fiducia

Green Pass, tra i deputati leghisti assenti alla Camera al momento della fiducia al governo Claudio Borghi, Massimo Bitonci, Claudio Durigon, Lorenzo Fontana e Gianluca Cantalamessa

Nessuna defezione in massa tra le file della Lega al voto di fiducia sul decreto Green Pass alla Camera. Nonostante la 'libertà di coscienza' accordata dal leader, Matteo Salvini, soltanto 19 deputati su 133 che compongono il gruppo non partecipano al voto. Tra questi Claudio Borghi, Massimo Bitonci, Claudio Durigon, Lorenzo Fontana e Gianluca Cantalamessa. Dai tabulati di Montecitorio, inoltre, risultano in missione il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il Sottosegretario all'istruzione, Rossano Sasso, e la sottosegretaria al Mite, Vannia Gava.

Quanto accaduto a Montecitorio è il segno, tangibile, che il Carroccio, pur senza dirlo ufficialmente, si sta riposizionando su una linea più moderata, quella del ministro Giorgetti (assente in Aula in quanto impegnato nell'incontro con i vertici di DAZN) e soprattutto dei Governatori del Nord guidati dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Che, scherzano in Parlamento, quando dichiara in televisione su vaccini e Green Pass "sembra un esponente del Pd e non della Lega".

Probabilmente, sottolineano fonti di Forza Italia, Salvini ha capito che se vuole giocare in prima persona la partita del Quirinale soprattutto quella della sua eventuale premiership alle prossime elezioni, 2022 o 2023, deve abbandonare posizioni troppo vicine ai movimenti No Green Pass. E indirettamente, a parte i "soliti" Borghi & Co, sta spostando il partito la linea della Lega cercando un collocamento meno radicale, a partire proprio dalla lotta al Covid.