Grillo e Cingolani all'assemblea M5S: "I due mandati restano. Conte lo sa"

Ha partecipato anche Beppe Grillo all'assemblea congiunta dei gruppi M5S con tema principale il corso sulla Transizione ecologica. In collegamento, oltre al fondatore del Movimento e al professore Marco Morosini, anche il ministro Roberto Cingolani. Grillo ha tenuto un breve discorso di apertura sul cambiamento che il mondo sta affrontando in questo periodo e in seguito ha chiamato il causa il ministro della Transizione ecologia Cingolani, denominandolo scherzosamente 'supremo'.

Riassumendo il discorso di Grillo: il suo sogno è quello di superare le divergenze nel nome della Transizione, tema sul quale tutti i parlamentari dovrebbero unirsi. Resta un pilastro inamovibile la regola dei due mandati per i parlamentari pentastellati. Grillo ha inoltre sottolineato di averlo ribadito a Giuseppe Conte di recente, che ha indicato come la giusta persona per proseguire la strada del Movimento in un'ottica di dialogo e intesa con il Centrosinistra.