Guerra, sequestrato lo yacht di Brunetta: i russi si ribellano alle sanzioni

Guerra, i russi si oppongono alle sanzioni e se la prendono con...lo "yacht" di Brunetta! L'ironia dei social

Renato Brunetta nel mirino del popolo del web. Dopo le numerose sanzioni poste agli oligarchi legati allo Zar Putin, dove molti miliardari si sono visti sequestrare i loro costosissimi e maestosi super-yacht, secondo "gli abitanti di internet" i russi, per ribellarsi alle sanzioni, effettuano anche loro dei sequestri. Il malcapitato? Chi se non il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e, in particolare, il suo "gigantesco yacht"?

Leggi anche: