Haters contro Di Maio sui social: 'devi morire'

Minacce di morte contro Luigi DI Maio compaiono su alcuni profili social in queste ore. In uno di questi, in particolare, si legge 'Ti vogliamo morto' con il tag @luigidimaio. E poi si insiste: 'Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani', 'Dovete morire' e altro.



Haters contro Di Maio: Di Stefano, clima odio insostenibile - "La mia vicinanza a Luigi Di Maio per le minacce che sta ricevendo. Purtroppo il clima d'odio alimentato ad arte contro alcuni membri del Governo e' diventato insostenibile. Spero che la polizia postale riesca a ripulire la nostra societa' da questa feccia che la inquina. Responsabilita' di tutti noi e' creare un ambiente di dialogo sano e costruttivo. Forza Luigi, i migliori sono sempre al centro delle invidie dei peggiori". Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano in riferimento alle minacce comparse sui social contro il titolare della Farnesina.



MICHELE GUBITOSA (M5S): Condanniamo fermamente i vergognosi attacchi e le minacce apparsi sulla pagina facebook di Luigi Di Maio. La mia massima solidarietà al nostro Ministro degli Esteri. Grazie per il lavoro che stai portando avanti e non fermarti mai.